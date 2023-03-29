МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в среду снижаются, находясь под давлением на фоне роста фондовых индексов и доходности казначейских облигаций. Тем не менее темпы снижения котировок золота сдержанные, что связано с сохраняющимися опасениями по поводу нестабильности в банковском секторе, пишет Reuters.

Около 14.34 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1967,30 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,2%, по 1968,90 доллара за унцию.

Давление на котировки оказывают "сильный рынок акций, укрепление доллара США и небольшой рост доходности казначейских облигаций… кроме того, никаких новостей о новых проблемах в банковском секторе пока не появлялось", отмечает Боб Хаберкорн из RJO Futures.

Доллар США прибавил 0,2% по сравнению с корзиной других основных валют, приостановив падение. Укрепление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют.

Основные индексы Уолл-Стрит растут, поскольку склонность инвесторов к риску усиливается на фоне ослабления беспокойства по поводу банковского кризиса. Тем не менее оптимизм инвесторов пока недостаточно сильный, чтобы поспособствовать значительному падению котировок защитных активов.

"На рынке постепенно забывают проблемы банковских секторов США и Европы, и склонность к риску восстанавливается. Между тем давние наблюдатели рынка полагают, что еще рано говорить о том, что все трудности позади", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Инвесторы ожидают публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США, намеченной на конец этой недели, который может внести некоторую ясность относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС.

"Цены, вероятно, будут держаться около 2000 долларов за унцию до следующего заседания ФРС… решения центробанка являются основным драйвером на рынке драгоценных металлов", — добавил Хаберкорн.

Инвесторы полагают, что вероятность повышения процентной ставки ФРС в мае на 25 базисных пунктов составляет 40%, согласно данным CME FedWatch. Повышение процентных ставок делает золото менее привлекательным для инвесторов.

Спот-цены на серебро прибавили 0,2%, до 23,3101 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,4%, до 967,49 доллара за унцию, а палладий подорожал на 1,8%, до 1445,37 доллара за унцию.