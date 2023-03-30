МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Аналитик раскрыл, кого заинтересует ОФЗ в юанях

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,24%, до 3232,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 2096,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,54%, до 20083 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 0,65%, до 2459,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,15%, до 7045 пунктов; японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, до 27669,5 пункта.

Рынки АТР преимущественно снижаются после того, как глава крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Дэниэл Чжан сообщил о том, что компания намерена постепенно снижать роль единого руководства над шестью отдельными подразделениями. Он также сказал, что роль совета директоров будет постепенно уменьшаться, и в перспективе он должен стать "скорее поддерживать активы или капитал, а не вмешиваться в их бизнес".

Во вторник Alibaba Group Holding заявила, что проведет реорганизацию, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса в шесть самостоятельных подразделений, которые будут заниматься разработкой облачного искусственного интеллекта, электронной коммерцией (в рамках платформ Taobao и Tmall) и другими направлениями. Каждое из новых подразделений будет самостоятельно принимать решения в вопросах конкуренции, а также привлечения средств в рамках IPO.