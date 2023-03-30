МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары снизились в четверг. При этом они сохранили большинство своих существенных завоеваний против актива-убежища иены, которая оказалась под давлением усиления склонности инвесторов к риску, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,2%, по 0,6675. На предыдущей сессии она опускалась до 0,6662 под давлением слабых данных по инфляции, которые повысили вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в Австралии. Теперь поддержка пары находится на 0,6668.

Вместе с тем пара австралийский доллар/японская иена, которая в среду выросла на 1,1%, сохранила существенную долю завоеваний и на момент написания статьи торговалась по 88,57, так как инвесторы закрывают некоторые позиции на покупку активов-убежищ.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,3%, до 0,6208, оставшись чуть выше проходящей на 0,6199 скользящей средней за 21 день. В среду она потеряла 0,5%, опустившись до 0,6625. Против иены новозеландская валюта тогда выросла на 1,0% и также удержалась на высоких уровнях, а на момент написания статьи пара торговалась по 82,44.

В среду представители финансовых властей США завили в конгрессе, что крах Silicon Valley Bank был спровоцирован его внутренними проблемами, а не проблемами финансового сектора в целом, что усилило склонность участников рынка к риску.

Это не смогло поддержать валюты Австралии и Новой Зеландии, так как трейдеры сосредоточили внимание на перспективах процентных ставок.

В четверг National Australia Bank понизил прогноз пика ключевой ставки до 3,85% с 4,1%. Это означает, что из всех ключевых австралийских банков только ANZ оставил прогноз на уровне 4,1%.

"Мы по-прежнему ожидаем понижения ключевой ставки в 1-й половине 2024 года до 3,1% по мере замедления роста экономики и повышения уровня безработицы", — сказал главный экономист NAB Алан Остер.

Вместе с тем рынок труда Австралии сохраняет силу, и число вакансий на нем хотя и сокращается в последнее время, но пока превышает наблюдавшиеся до пандемии уровни.

По словам экономиста Commonwealth Bank of Australia Белинды Аллен, уровень безработицы скоро начнет расти, так как другие индикаторы спроса на рабочую силу отступили от высоких уровней.