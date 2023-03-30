МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 6% 3,8%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) 6% 4%
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 4,34%  
предв. GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8% 0,7%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 8,7% 7,3%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 2,7% 2,7%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2022) 3,9% 3,9%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 191 тыс 196 тыс
22:45 USD США — Выступление министра финансов США Джанет Йеллен    
23:30 USD США — Остатки резервов федеральных резервных банков 3,37 трлн долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.03) 585,8 млрд долл (на 17.03)  
  RUB ТГК-14 — финансовая отчетность по МСФО за 2022    