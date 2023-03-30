2023-03-30T09:18:27+03:00
2023-03-30T09:18:27+03:00
2023-03-30T09:18:27+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230330/840238501.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 марта
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Ожидаемые в четверг, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 10:00
EUR
Испания — Индекс потребительских... ПРАЙМ, 30.03.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|6%
|3,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|6%
|4%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|
|
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|4,34%
|
|предв.
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
|
|
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|0,7%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|8,7%
|7,3%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|2,7%
|2,7%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|3,9%
|3,9%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|191 тыс
|196 тыс
|22:45
|USD
|США — Выступление министра финансов США Джанет Йеллен
|
|
|23:30
|USD
|США — Остатки резервов федеральных резервных банков
|3,37 трлн долл
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.03)
|585,8 млрд долл (на 17.03)
|
|
|RUB
|ТГК-14 — финансовая отчетность по МСФО за 2022
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