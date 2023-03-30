МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии четверга на 0,25%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск опускается на 0,25%, до 2454,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1001,41 пункта.