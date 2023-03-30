ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — ПРАЙМ. Организация пунктов скупки золота, добытого физическими лицами, поможет предотвратить незаконный оборот этого драгметалла после принятия соответствующего закона, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Правительство рассмотрит законопроект о добыче золота физлицами

Правительство РФ одобрило законопроект о добыче золота физлицами, он может быть внесен в Госдуму до конца марта, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Проект дает возможность людям, которые занимаются добычей драгоценных металлов на месторождениях, не представляющих интереса для крупных компаний, делать это легально. Старатели получат доступ к цифровым сервисам и системам.

"Мы почему-то запретили оборот золота среди физлиц, но ведь золото само по себе не несет опасности… Если мы, как это прописано в законе, создадим пункты скупки официальные, где человек может спокойно легально продать золото, то я уверен, что 90% людей повезут в эти пункты, не пустят его в незаконный оборот", — сказал Трутнев.

Он отметил, что вопрос контроля за добычей поможет снять опасения из-за экологических рисков.

"Вся проблема в том, что когда это делается незаконно, без контроля, тут экология страдает по полной программе. Когда это будет поднадзорно, когда будем знать, кто работает на данном участке, кто получил разрешение, то и контролировать будет проще", — добавил полпред.