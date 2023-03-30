МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня достигли двухнедельного максимума на фоне неожиданного сообщения шведского гиганта розничной торговли H&M о прибыли, передает Reuters. Ослабление опасений по поводу стресса в банковском секторе вчера вызвало ралли на Уолл-стрит.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос в начале дня на 0,6%, достигнув самого высокого уровня с 13 марта. Основные фондовые индексы США вчера выросли. Базовый индекс S&P 500 впервые с 6 марта и начала банковского кризиса закрылся выше своей 50-дневной скользящей средней.

Акции H&M поднялись на 7,3% после того, как вторая по величине в мире компания розничной торговли модной одеждой неожиданно добилась операционной прибыли за декабрь-февраль. В то же время она предупредила, что общие продажи весенней коллекции задерживаются из-за холодной погоды.

Более широкий индекс розничной торговли поднялся на 1,8%.

Индекс европейских банков вырос на 0,4% и достиг недельного максимума. Инвесторов обнадежили продажа активов обанкротившегося банка Silicon Valley и поглощение проблемного швейцарского кредитора Credit Suisse.

Индекс сектора недвижимости поднялся на 2,3%, продолжив отскок от пятимесячных минимумов, достигнутых ранее на этой неделе.

Акции датского производителя ветряных турбин Vestas выросли на 4,9%, после того как компания получила заказ в Бразилии.