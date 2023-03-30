МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг утром растут, ожидая статданных об инфляции стран еврозоны, которая должна замедлиться, свидетельствуют данные торгов и комментарии и оценки аналитиков. В ЕЦБ отметили устойчивость инфляции в еврозоне

По состоянию на 11.29 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,45%, до 7 598,10 пункта, французский CAC 40 — на 0,96%, до 7 255,88 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 15 482,95 пункта.

Основные европейские биржи могли воспринять позитив из США, где основные фондовые индексы закрылись накануне уверенным ростом. Инвесторы по обе стороны Атлантики склонны к большему риску и надеются, что самые тяжелые моменты банковских волнений, начавшихся в марте после банкротства банка SVB, уже позади. Новость о том, что депозиты и кредиты SVB были приобретены американским First-Citizens Bank, способствуют этим настроениям.

"Мы все более чем готовы к окончанию этого безумного квартала. Инфляция и макроэкономика остаются ключевыми факторами, поскольку банковский кризис, похоже, уже позади. Будет важно посмотреть, как рынок воспримет цифры инфляции сегодня и завтра, поскольку во второй половине года ожидается ухудшение макроэкономической ситуации", — сказал агентству Bloomberg глава отдела распределения активов в Trea Asset Management Рикардо Хиль (Ricardo Gil). В Британии зафиксировали рекордную инфляцию в розничной торговле

В пятницу ожидаются данные годовой инфляции в еврозоне по итогам марта (аналитики ожидают замедления до 7,1% с 8,5% месяцем ранее), а до этого, в четверг — отдельно в Германии (аналитики ожидают замедления до 7,3% с 8,7% соответственно).

Инвесторы уже также могли обратить внимание на предварительные данные в Испании — замедление до 3,3% с 6%. Темпы инфляции снизились сильнее ожиданий аналитиков, прогнозировавших замедление до 3,8%.