МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет после негативного старта торгов, следует из данных Московской биржи. Курс рубля перешел к росту против евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.47 мск рос на 0,05%, до 2462,11 пункта, долларовый РТС — на 0,18%, до 1006,4 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи максимально снижался на 0,4%.

Акции ТГК-14 растут на 14,4% в ожидании финотчетности. Также в лидерах роста – акции "Ашинского металлургического завода" (+5,55%), "Русснефти" (+4,97%). обыкновенные акции ТГК-2 (+4,15%), акции "Эн+ Групп" (+3,81%). В лидерах снижения – акции ОГК-2 (-1%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,87%) и акции ТМК (-0,74%).

Алексей Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 2450-2488 пунктов. "Многое будет зависеть от динамики акций Сбербанка, коррекция в которых станет причиной отката индекса. Несмотря на это, рассчитываем на сохранения спроса на акции ММК, "Северстали" и НЛМК. Чуть хуже могут выглядеть акции нефтегазового сектора", — полагает он.

Аналитики инвестбанка "Синара" считают, что биржевой индикатор так стремительно приближается к сопротивлению на уровне 2500 пунктов, что откат может случиться еще до ближайших выходных.