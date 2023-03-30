МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг остаются у флэтовой линии. С одной стороны, котировки находятся под влиянием неожиданного сокращения запасов нефти в США, а с другой — менее значительного, чем ожидалось, снижения добычи России. Кроме того, инвесторы пристально следят за ситуацией вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана, сообщает Reuters.

Около 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 5 центов, или 0,1%, до 78,23 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подорожали на 12 центов, или 0,2%, до 73,09 доллара за баррель.

Добыча на нескольких месторождениях в Иракском Курдистане приостановлена или сокращена в связи с прекращением поставок по северному экспортному трубопроводу, говорится в заявлениях нефтяных компаний. Ожидаются дальнейшие перебои с поставками.

Между тем премия, учитываемая в ценах на нефть в связи с этими событиями, может исчезнуть быстрее, чем ожидается, отметили аналитики Citi.

"Изменения внутренней политики Ирака может привести к тому, что очень скоро будет найдено надежное решение", — отметили в Citi. По оценкам банка, поставки нефти по трубопроводу из Иракского Курдистана могут вырасти примерно на 200 000 баррелей в день.

Неожиданное сокращение запасов нефти в США ограничивает потенциал снижения цен. Согласно данным Минэнерго США, импорт нефти упал к 2-летнему минимуму.

В Минэнерго США в среду сообщили, что запасы нефти на неделе 18-24 марта сократились на 7,5 млн баррелей, до 473,7 млн баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста запасов на 100 000 баррелей.

Между тем запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, до 226,7 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения на 1,6 млн баррелей.

"Сезонное повышение спроса к концу 2-го квартала, вероятно, поспособствует росту нефтяных цен с текущих уровней", — отмечают аналитики National Australia Bank.

Цены на нефть остаются в рамках торгового диапазона, наблюдающегося с начала 2023 года, добавляют аналитики.

Между тем менее значительное, чем ожидалось, сокращение добычи нефти в России ослабило сомнения в устойчивости предложения.

За первые три недели марта добыча России сократилась примерно на 300 000 баррелей в день, тогда как целевой уровень сокращения в марте составляет 500 000 баррелей в день, сообщили осведомленные источники.