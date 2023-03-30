МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Нефтяные цены в четверг растут на фоне неожиданного сокращения коммерческих запасов нефти в США и приостановки экспорта из Иракского Курдистана. Котировки повышаются, несмотря на сообщения о менее значительном, чем ожидалось, сокращении добычи России, сообщает Reuters.

Около 09.26 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 40 центов, или 0,51%, до 78,68 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 52 цента, или 0,71%, до 73,49 доллара за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 18-24 марта упали к 2-летнему минимуму.

Запасы нефти сократились на 7,5 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения лишь на 100 000 баррелей.

Сокращение экспорта нефти из Иракского Курдистана также оказывает поддержку ценам.

Между тем за первые три недели марта добыча России сократилась примерно на 300 000 баррелей в день, тогда как целевой уровень сокращения в марте составляет 500 000 баррелей в день, сообщили осведомленные источники.

"Мы полагаем, что цены на нефть в краткосрочной перспективе останутся волатильными, но по-прежнему ожидаем, что рост импорта нефти в Китай и снижение добычи в России будут оказывать котировкам поддержку в ближайшие кварталы", — отметили в UBS.