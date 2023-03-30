МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. СМИ: попытки США выставить Китай "плохим парнем" потерпели крах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,65%, до 3261,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 2108,29 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,58%, до 20309,13 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,38%, до 2453,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,02%, до 7122,3 пункта; японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,36%, до 27782,93 пункта.

Китайские фондовые индексы выросли в последние часы торгов после слов премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заявившего, что "китайская экономика продемонстрировала воодушевляющую динамику восстановления". Он добавил также, что "ситуация в марте оказалась даже лучше, чем в январе и феврале".

Перед закрытием азиатские рынки могли также отреагировать на оптимистичные настроения инвесторов на основных европейских биржах, склонных к риску из-за смягчающейся ситуации с банками. Ранее американский First-Citizens Bank заявил о приобретении депозитов и кредитов SVB, банкротство которого положило начало беспокойствам в банковском секторе.