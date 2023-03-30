МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут на фоне ослабления доллара США. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают выхода экономических данных, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.41 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1967,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались вблизи флэтовой линии, по 1984,60 доллара за унцию.

Индекс доллара потерял 0,2%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

"На этой неделе выходит много данных по экономике США, и поэтому динамика золота сдержанная", — отметила Рона О'Коннелл, аналитик StoneX.

Данные по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице выйдут в четверг, в 12.30 по Гринвичу. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) США будет опубликован в пятницу.

Инвесторы будут следить за этими данными, так как они могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что центробанк США в мае оставит процентные ставки без изменений, в 58,8%.

"Перспективы цен на золото остаются благоприятными, и котировки могут вернуться к недавно достигнутым максимумам, так как ФРС едва ли значительно поднимет ставки с текущих уровней", — полагает Майкл Хьюсон, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets.

На прошлой неделе цены на золото пробили вверх ключевой уровень 2000 долларов за унцию, чему способствовало усиление спроса на активы-убежища в условиях банковского кризиса.

Пространство для роста цен на золото ограничивает ралли европейских фондовых индексов, которые повысились до 2-недельных максимумов, так как опасения относительно ситуации в банковском секторе ослабевают.

"Мы ожидаем падения цен на золото к 1900 долларам за унцию в ближайшие месяцы (ранее предполагалось снижение до 1800 долларов)", — говорится в аналитической записке Commerzbank.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 1,2%, до 23,63 доллара за унцию.

Аналитики Citi "сохраняют умеренно позитивный прогноз по платине, ожидая повышения котировок до 1050 долларов в следующие 6-12 месяцев, тогда как слабые перспективы мировой экономики ограничат пространство для их роста по сравнению с укреплением котировок золота и серебра".

Платина повысилась на 0,9%, до 976,17 доллара, а палладий упал на 0,1%, до 1438,97 доллара.