МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли. Как сообщает Reuters, ослабление опасений по поводу банковского кризиса переключило внимание на ключевые данные о потребительских расходах, которые должны выйти позднее на этой неделе. Эта статистика сможет сформировать ожидания относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы.

Банковские потрясения, начавшиеся в первой половине марта с краха двух региональных американских кредиторов, вызвали опасения относительно более широкого финансового кризиса. Ожидания в отношении денежно-кредитной политики ФРС резко изменились.

Региональный банковский индекс KBW на этой неделе вырос на 1%, в то время как банковский субиндекс S&P 500, в который входят акции крупнейших кредитных банков, за тот же период подскочил почти на 5%. Опасения по поводу цепной реакции в банковском секторе ослабли на фоне отсутствия новых негативных событий.

Теперь инвесторы будут следить за февральскими данными по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемому ФРС показателю инфляции, чтобы получить дальнейшие подсказки о траектории повышения ставок. Статистика будет опубликована в пятницу. Январские данные указали на резкое ускорение потребительских расходов.

"Свежие поступающие данные выглядят менее радужно. Хотя инфляция снижается мучительно медленно, она движется в правильном направлении, — сказал Стюарт Коул, главный макроэкономист брокерской компании Equiti Capital. — Все больше факторов указывает на то, что ФРС близка к прекращению своей политики повышения ставок".

Трейдеры по-прежнему склоняются к тому, что в мае центробанк объявит паузу в повышении ставок, а вскоре после этого ожидается снижение ставок.

В среду основные индексы Уолл-стрит закрылись с повышением, поскольку обнадеживающие прогнозы Micron Technology и других компаний развеяли опасения по поводу состояния экономики США.

Акции крупнейших технологических компаний и компаний роста, таких как Microsoft, Tesla и Amazon.com, которые были в числе лидеров на предыдущей сессии, на премаркете набирают от 0,5% до 1%.

Ожидается, что окончательные оценки квартального экономического роста США подтвердят рост валового внутреннего продукта в 4-м квартале на 2,7%. Данные должны быть представлены в 12.30 утра по Гринвичу.

Отдельный отчет, который выйдет в это же время, как ожидается, покажет, что количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, что намекнет на некоторое ослабление на рынке труда.

Сегодня также должны выступить представители ФРС, включая президента ФРС Бостона Сьюзан Коллинз, президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари и президента ФРС Ричмонда Томаса Баркина. Инвесторы будут анализировать их заявления в поисках подсказок о том, какую политику намерен проводить центральный банк в свете недавнего банковского кризиса.

К 10.42 по Гринвичу фьючерсы e-mini на индекс Dow выросли на 189 пунктов, или 0,57%, на S&P 500 — на 22,25 пункта, или 0,55%, а на Nasdaq 100 — на 65,5 пункта, или 0,51%.

Акции Faraday Future Intelligent Electric Inc подскочили на премаркете на 25,3% после того, как компания заявила, что приступила к производству своего первого электромобиля класса люкс после многомесячной задержки.

Бумаги платформы потокового вещания Roku Inc выросли на 3% на фоне объявленных планов по сокращению около 200 рабочих мест.

Акции инвестиционного банка Charles Schwab Corp подешевели на 1,6% после того, как Morgan Stanley понизил их рейтинг с "выше рынка" до "наравне с рынком".