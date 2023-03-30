МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. ЦБ хочет разрешить некоторым банкам работать с бумагами любой биржи

"Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков", — сообщил ЦБ.

Российские депозитарии с 1 апреля продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России, подчеркивают в ЦБ.