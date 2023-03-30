МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повышается во второй половине четверга в отсутствие значимых драйверов для роста, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.29 мск рос на 0,24%, до 2466,68 пункта, долларовый РТС — на 0,27%, до 1007,32 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 15.29 мск рос на 0,57%, до 78,03 доллара за баррель.

"В отсутствие видимых значимых драйверов… индекс демонстрировал слабый рост за счет увеличения капитализации нефтегазовых компаний и застройщиков. Настроения на зарубежных площадках в целом положительные: фьючерсы на основные американские индексы подрастают в пределах 0,5%, Европа торгуется в плюсе, фондовые площадки АТР закрылись в зеленой зоне. Положительным настроениям в целом благоволит ослабление рисков в банковских системах США и Европы", — говорит аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста к 15.29 мск оказались акции En+ Group (+3,33%), обыкновенные (+2,94%) и привилегированные (+2,11%) акции "Татнефти", акции "Самолета" (+1,85%), расписки Ozon (+1,7%) и акции "Аэрофлота" (+1,21%). ЦБ хочет разрешить некоторым банкам работать с бумагами любой биржи

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что рост бумаг Ozon поддерживает заявление вице-премьера России Андрея Белоусова о разработке правительством механизма для выпуска нового типа акций компаний IT-сектора, которые дают держателю право нескольких голосов на собрании акционеров.

Сильнее всего снижались акции ТМК (-1,73%), ММК (-1,31%), "Северстали" (-1,28%), НМТП (-1,14%), НЛМК (-1,12%) и "Юнипро" (-0,87%).

"Бумаги "Северстали" корректируются после роста на 3,53% накануне. С точки зрения технического анализа цена опустилась к зоне ретеста пробитого вчера уровня 1065 рублей, соответствующего максимуму мая 2022 года", — отмечает Чернов.

ПРОГНОЗЫ

"Близость к сопротивлению, техническая перегретость индекса и отсутствие широких драйверов указывают на ограниченность потенциала роста индекса Мосбиржи. В отсутствие отрицательных новостей для российского фондового рынка и при сохранении аппетита к риску на зарубежных площадках индекс Мосбиржи имеет шансы закрыться в небольшом плюсе, консолидируясь после роста предыдущих сессий", — полагает Буйлакова.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 30 марта: диапазон 2440–2500 пунктов, актуальный коридор для РТС: 990–1025 пунктов", — заключил Чернов.