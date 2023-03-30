Индекс NASDAQ прибавил 0,8 процента, S&P 500 – 0,56 процента на рисковых настроениях
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг показывают некоторый рост, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры следуют общей склонности к риску, но негативная статистика сдерживает подъем.
По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,34%, до 32 827,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 12 021,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4 050,2 пункта.
Мировые рынки по-прежнему склонны к риску: азиатские биржи закрылись в четверг в основном ростом, индексы Европы поднимаются в среднем на 1%, нефть и медь дорожают, а традиционно более надежное золото дешевеет.
Сдерживает рост Уолл-стрит внутренняя макростатистика. Так, ранее минторг США понизил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая оценка составляла 2,7%, а первая — 2,9%. В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год.
Данные по рынку труда также оказались хуже прогнозов. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 25 марта увеличилось на семь тысяч с показателя предыдущей недели, до 198 тысяч. Прогноз составлял 196 тысяч.
https://1prime.ru/Financial_market/20230330/840245195.html