МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг показывают некоторый рост, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры следуют общей склонности к риску, но негативная статистика сдерживает подъем. "Президент-пустышка". В США признали, что началась "эра слабости"

По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,34%, до 32 827,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 12 021,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4 050,2 пункта.

Мировые рынки по-прежнему склонны к риску: азиатские биржи закрылись в четверг в основном ростом, индексы Европы поднимаются в среднем на 1%, нефть и медь дорожают, а традиционно более надежное золото дешевеет.

Сдерживает рост Уолл-стрит внутренняя макростатистика. Так, ранее минторг США понизил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая оценка составляла 2,7%, а первая — 2,9%. В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год.

Данные по рынку труда также оказались хуже прогнозов. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 25 марта увеличилось на семь тысяч с показателя предыдущей недели, до 198 тысяч. Прогноз составлял 196 тысяч.