МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цены на природный газ на NYMEX в четверг снижаются на фоне увеличения добычи в США и прогнозов мягкой погоды, которая позволит электроэнергетическим компаниям пополнять запасы с начала апреля, передает Reuters.

Котировки падают, несмотря на рост поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы США до рекордного максимума в марте.

Между тем позже в четверг выйдет еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам. Ожидается, что на отчетной неделе запасы газа в США сократились сильнее обычного из-за холодной погоды.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 18-24 марта сократились на 54 млрд кубических футов. Год назад запасы выросли на 15 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —17 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, то общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 1,846 трлн кубических футов, что на 20,5% выше среднего 5-летнего значения.

Около 13.08 по Гринвичу майские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с понижением на 4,8 цента, или 2,2%, по 2,136 доллара за млн БТЕ. С четверга майские фьючерсы стали ближайшими.

При этом котировки майских фьючерсов на 7% выросли по сравнению с уровнем закрытия апрельских контрактов, экспирация которых произошла в среду. Апрельские фьючерсы находились на территории перепроданности, опустившись ниже психологически важной отметки 2 доллара за млн БТЕ. В среду они завершили торги на уровне 1,991 доллара за млн БТЕ, второй день подряд закрывшись на минимуме с сентября 2020 года.

В этом месяце на рынке наблюдается очень сильная волатильность. Цены росли или снижались более чем на 5% по итогам девяти из 21 последнего торгового дня. Котировки могут снизиться примерно на 22% по итогам марта и на 52% по итогам первого квартала 2023 года.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в четверг могут составить примерно 2,1 млрд кубических футов в день против 1,8 млрд кубических футов в день в среду, согласно данным Refinitiv. Терминал может выйти на полную мощность.

Средний объем поставок трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США в марте составляет 13,1 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в феврале. Предыдущий рекордный максимум был установлен в марте 2022 года, до закрытия терминала Freeport — тогда объем поставок достигал 12,9 млрд кубических футов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период марта составляет 98,6 млрд кубических футов в день против 98,1 млрд кубических футов в день в феврале.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 103,5 млрд кубических футов в день против 110,6 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне потепления, прогнозируют в Refinitiv.