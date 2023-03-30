МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия не останется в проигрыше из-за ухода западных зерновых трейдеров из страны — российское зерно продолжит поступать на мировой рынок, и Москве даже станет проще определять направления и цену экспорта, считает агентство Bloomberg. Песков переадресовал вопрос о "запрете" экспорта подсолнечника и пшеницы

Российское представительство американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, в конце марта сообщило Минсельхозу РФ о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Позднее в СМИ появилась информация о таких же планах еще одного крупного мирового поставщика сельхозпродукции — канадской Viterra. Американская агропромышленная компания Bunge покинула российский рынок в прошлом году.

"Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие сельскохозяйственные культуры будут продолжать поступать на мировые рынки", — пишет Bloomberg. Как поясняется в материале, внутри страны местные трейдеры заменят иностранных, а за ее пределами западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна.

Более того, по данным агентства, "на дверь" им указала Москва. Bloomberg перечисляет плюсы для нее: "Без западных трейдеров, покупающих и продающих зерно внутри России, Вашингтон и Брюссель потеряют ключевой источник информации. В любом случае у Кремля будет более весомое слово по поводу того, куда — и по какой цене — отправится его зерно". Минсельхоз оценил последствия отказа Cargill от экспорта зерна из России

Российский "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из страны, писала в декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту Владимиру Путину.

Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 157,7 миллиона тонн в весе после доработки, что на 29,9% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила сбор пшеницы — на 37%, до 104,2 миллиона тонн. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.