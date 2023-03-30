МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг в ходе североамериканской сессии утратили ранее завоеванные позиции, чему способствовало повышение доходности гособлигаций США. Доллар США же ослабевал, а инвесторы ожидают выхода данных по инфляции, которые позволят оценить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Около 14.02 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением лишь на 0,2%, по 1957,17 доллара за унцию, ранее достигнув сессионного максимума 1975,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX оставались без изменений, на 1967 долларах за унцию.

Драйверами для котировок золота стали ослабление индекса доллара, а также "ожидания рынка относительно того, что ФРС достаточно рано развернется в сторону смягчения политики", сказал Барт Мелек из TD Securities.

Индекс доллара снизился на 0,5%, делая золото более привлекательным для держателей иных валют.

Представленные в четверг данные свидетельствовали о росте ВВП США в 4-м квартале 2022 года на 2,6%. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), будет представлен в пятницу.

Инвесторы следят за сигналами относительно дальнейшей траектории процентных ставок ФРС. Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что центробанк США в мае оставит процентные ставки без изменений, примерно в 50%.

"Если индекс PCE окажется ниже ожиданий, тогда в дальнейшем ужесточении политики ФРС может быть меньше необходимости", — добавил Мелек.

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит открылись с повышением, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций выросла. Опасения по поводу банковского кризиса ослабли, однако инвесторы сохраняют осторожность из-за неопределенных последствий краха банков для экономики.

"Мы ожидаем падения цен на золото к 1900 долларам за унцию в ближайшие месяцы (ранее предполагалось снижение до 1800 долларов)", — говорится в аналитической записке Commerzbank.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,8%, до 23,53 доллара за унцию, платина торговалась с повышением на 1,2%, по 978,88 доллара за унцию, в то время как палладий подскочил на 2,9%, до 1481,47 доллара за унцию.