МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний рабочий день квартала преимущественно растут после выхода индекса деловой активности (PMI) промышленности в Китае, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем

По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,19%, до 3 267,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,41%, до 2 116,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 20 441 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,89%, до 2 474,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,73%, до 7 174,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,90%, до 28 033,5 пунктов.

Последний промышленный показатель PMI в Китае несколько опустился — до 51,9 пункта с 52,6 месяцем ранее. Но аналитики ожидали снижения до 51,5 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде. Инвесторы обращают внимание на экономические данные из Китая, рассчитывая на восстановление его экономики после политики "нулевого ковида".

"Индекс PMI указывает на то, что восстановление экономики Китая идет полным ходом. Сильный импульс, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, поскольку индекс новых заказов в секторе услуг продолжает расти", — сказал агентству Bloomberg главный экономист Pinpoint Asset Management Живей Чжан (Zhiwei Zhang).