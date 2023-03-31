МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Доллар США слабеет в пятницу и нацелен на снижение по итогам второго квартала подряд. Инвесторы полагают, что Федеральная резервная система уже близка к завершению повышений процентных ставок, что уменьшит преимущества, получаемые долларом за счет разницы в ставках, сообщает Reuters.

Некоторая поддержка, полученная американской валютой от роста спроса на активы-убежища в середине марта на фоне потрясений в банковском секторе, судя по всему, угасает. С начала квартала индекс доллара снизился на 1,3%.

Движения валют на азиатской сессии в пятницу были скромными. Хотя трейдеры и пребывали в состоянии относительного спокойствия, они по-прежнему опасаются возможности продолжения бегства депозитов из региональных банков США.

Евро укрепился на 0,5% на предыдущей сессии после выхода превысивших прогнозы данных по инфляции в Германии, укрепивших ожидания еще нескольких повышений процентных ставок в еврозоне.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с небольшим ростом, по 1,0908.

Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,2%, по 133,07.

В течение марта рынки фьючерсов кардинально меняли свое мнение в отношении ставок, и теперь оценивают вероятность того, что ФРС уже завершила их повышение, примерно в 40%. Котировки также учитывают понижение ставок ФРС до конца года.

"Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне, пока масштаб последствий (потрясений в банковском секторе) немного не прояснится, однако, если обновленные оценки перспектив американских процентных ставок удержатся, доллар может показать весьма заметное снижение", — говорится в аналитической записке Societe Generale.

"Эта история должна оказать влияние как на спрос на кредиты, так и на их предложение, — отмечают в Societe Generale. — Если экономические данные не восстановятся очень быстро, то завершение цикла повышения процентных ставок ФРС наверняка существенно приблизится, тогда как доллар остается намного выше долгосрочных средних уровней в реальном исчислении".

Крах Silicon Valley Bank три недели назад породил широкую обеспокоенность проблемой доверия к банкам во всем мире, подтолкнув Credit Suisse в объятия конкурента UBS и спровоцировав обвал котировок банковских акций на мировых фондовых рынках.

Валютные рынки в целом оставались более стабильными, чем фондовые, и не демонстрировали крайней волатильности, которая наблюдалась на рынке облигаций. Правда, иена, которая считается активом-убежищем ввиду статуса Японии как крупнейшего кредитора в мире, за месяц выросла на 2,5%, что является ее лучшим мартовским результатом с 2008 года.

На следующей неделе пройдут заседания центральных банков Австралии и Новой Зеландии. Рыночные котировки предполагают, что Резервный банк Австралии сделает паузу в повышении процентных ставок, а Резервный банк Новой Зеландии снизит темп повышений до 25 базисных пунктов.

В пятницу пара новозеландский доллар/доллар США прорвалась выше скользящей средней за 50 дней и стабилизировалась вблизи двухнедельного максимума 0,6296. За квартал пара снизилась на около 1%.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,2%, по 0,6721. Пара может бросить вызов скользящей средней за 200 дней. За квартал пара снизилась на около 1,3%.

Обе валюты получают поддержку за счет роста производственной активности в Китае. Правда, вышедшие в пятницу данные указали на замедление этого роста. Китайский юань прибавил около 0,3%.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,1%, по 1,2400. По итогам квартала пара может вырасти на 2,5%. По оценкам инвесторов, для обуздания высокой инфляции британскому центральному банку придется повышать ставки еще не один раз.

В пятницу ожидается выход отчета по инфляции в еврозоне, а также предпочитаемого ФРС индикатора инфляции — индекса цен расходов на личное потребление (PCE).