МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии пятницы на 0,2%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск увеличивается на 0,2%, до 2470,78 пункта, долларовый индекс РТС — 0,33%, до 1009,72 пункта.