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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230331/840251456.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии пятницы на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск увеличивается на 0,2%, до... ПРАЙМ, 31.03.2023
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается в начале основной торговой сессии пятницы на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск увеличивается на 0,2%, до 2470,78 пункта, долларовый индекс РТС — 0,33%, до 1009,72 пункта.