МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в четверг в Чикаго снизились в цене на фоне фиксации прибыли после роста к 30-дневному максимуму днем ранее, сообщает Reuters. Кроме того, цены находились под давлением на фоне высокой конкуренции на мировом экспортном рынке, отмечают аналитики.

Ближайшие фьючерсы на кукурузу и сою снизились в цене, так как трейдеры корректировали позиции в ожидании публикации ключевых отчетов по посевным площадям и остаточным запасам, намеченной на пятницу.

Майские фьючерсы на пшеницу на CBOT в четверг завершили торги с понижением на 12 1/2 цента, до 6,92 1/4 доллара за бушель. В среду котировки подскочили к 30-дневному максимуму 7,24 доллара за бушель.

Майские фьючерсы на кукурузу подешевели на 1 цент, до 6,49 1/2 доллара за бушель, а майские контракты на сою завершили торги с понижением на 2 3/4 цента, по 14,74 1/2 доллара за бушель.

Трейдеры следят за событиями в России, являющейся крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Международная зерновая трейдинговая компания Viterra заявила, что прекратит деятельность по экспорту сельхозпродуктов из России с 1 июля. Между тем в Viterra планируют создать независимую компанию, которая будет заниматься экспортом российского зерна. В Минсельхозе России заявили, что решение Viterra не повлияет на объемы экспорта зерновых.

Трейдинговая компания Cargill заявила о том, что уйдет с российского рынка, однако ее транспортное подразделение продолжит осуществлять поставки зерновых из российских портов.

Трейдеры анализировали эти сообщения и пытались спрогнозировать объемы мирового предложения.

"Россия по-прежнему продает пшеницу по очень низким ценам. В Европе, Украине и России посевы почти не вымерзли. Озимая пшеница, вероятно, находится в довольно хорошем состоянии", — отметил Рич Фелтс из R.J. O'Brien.

Производство мягкой пшеницы в Евросоюзе в 2023 году, вероятно, составит 130,9 млн тонн против 126 млн тонн в прошлом году, согласно прогнозу Еврокомиссии.

Фьючерсы на кукурузу завершили волатильную сессию четверга с понижением в преддверии выхода ежегодных оценок посевных площадей и квартального отчета по запасам Минсельхоза США. аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидают, что посевные площади кукурузы в США в 2023 году составят 90,9 млн акров против 88,6 млн акров в прошлом году. Между тем в феврале Минсельхоз США прогнозировал, что в этом году посевные площади кукурузы составят 91 млн акров.

Аналитики в среднем ожидают, что посевные площади сои в этом году составят 88,2 млн акров против 87,5 млн акров в прошлом году. Минсельхоз США в феврале прогнозировал, что в этом году посевные площади сои составят 87,5 млн акров.