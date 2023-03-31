МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Перед выходом данных по инфляции в еврозоне, по которым можно будет судить о дальнейших действиях ЕЦБ, евро готовится закончить самую успешную с середины февраля неделю. В то же время инвесторы считают, что процентные ставки в США приблизились к пику, и доллар нацелился на снижение по итогам второго квартала подряд, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась со снижением на 0,2%, по 1,0883, но неделю может закончить с самым сильным за 11 недель ростом на 1,1%.

Данные по инфляции в еврозоне выйдут в 09.00 по Гринвичу.

В четверг были опубликованы превысившие ожидания рынков данные по инфляции в Германии, которые усилили ожидания еще нескольких повышений ставок ЕЦБ.

Вышедшие в пятницу данные по инфляции во Франции также немного превысили прогноз.

"Данные по инфляции в еврозоне станут важным драйвером для евро", — сказал аналитик ING Франческо Песоле. По его прогнозу, на следующей неделе пара евро/доллар может подняться до 1,10, а в пятницу будет консолидироваться.

Во многом обусловленная данными по инфляции динамика евро уже проявилась в четверг, после выхода отчета по ценам в Германии, добавил Песоле. На предыдущей сессии пара евро/доллар укрепилась на 0,56%.

Также в пятницу выйдет индекс расходов на личное потребление (PCE) в США, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции.

С начала квартала индекс доллара снизился на 1,2%, а в последнем квартале прошлого года он упал на 7,7%. Снижение индекса можно объяснить тем, что некоторая поддержка, полученная американской валютой от роста спроса на активы-убежища в середине марта на фоне потрясений в банковском секторе, судя по всему, ослабевает.

Давление на доллар также оказывает пересмотр рынками перспектив динамики процентных ставок в США: они оценивают вероятность того, что ФРС уже завершила повышение, примерно в 40%. Котировки также учитывают понижение ключевой ставки ФРС до конца года.

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 102,37.

В этом квартале самой успешной валютой, видимо, станет британский фунт, который поднялся против доллара США примерно на 2,5%. На момент написания статьи пара торговалась со снижением на 0,2%, по 1,2363, но, вероятно, закончит неделю и месяц ростом.

"Помимо улучшения перспектив экономики фунт поддерживает уверенность рынка в необходимости повышения ставок Банка Англии", — сказал Песоле.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,36%, до 133,17, и готовится закрыть неделю ростом после снижения в течение четырех недель, когда иену поддерживал статус валюты-убежища и снижение доходности в США.

"Возобновление склонности инвесторов к риску на этой неделе наблюдается на фоне отсутствия плохих новостей о европейских и американских финансовых организаций, — сказал главный валютный аналитик Nomura Securities Юдзиро Гото. — На следующей неделе степень склонности к риску, вероятно, будет определять динамику пары доллар/иена".

Другая валюта-убежище — швейцарский франк — пережила неспокойный месяц. После краха Silicon Valley Bank она выросла, а на фоне проблем Credit Suisse упала.

Пара доллар США/швейцарский франк торговалась по 0,9146, а неделю может закрыть недалеко от достигнутого в начале февраля минимума за полтора года 0,9061.

На следующей неделе пройдут заседания центральных банков Австралии и Новой Зеландии. Рыночные котировки предполагают, что Резервный банк Австралии сделает паузу в повышении процентных ставок, а Резервный банк Новой Зеландии снизит темп повышений до 25 базисных пунктов.

В пятницу пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6250, а пара австралийский доллар/доллар США — по 0,6675, то есть за квартал они потеряли около 2%.

Обе эти валюты получают поддержку от вышедших в пятницу данных, показавших рост активности в производственном секторе Китае. Хотя эти данные указали на замедление роста, юань немного укрепился.