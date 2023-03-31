МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в пятницу в преддверии выхода ряда статданных по США, свидетельствуют данные торгов. "Президент-пустышка". В США признали, что началась "эра слабости"

По состоянию на 12.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,22%, до 33116 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 13088,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4088,5 пункта.

Аналитики полагают, что доходы населения США в феврале выросли по сравнению с январем на 0,2%, а расходы — на 0,3%.

Кроме того, ожидаются данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в марте показатель снизился до 63,2 пункта с уровня февраля в 67 пунктов.