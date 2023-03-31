МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в последний рабочий день недели и квартала падает на 1,5% после позитивного старта торгов, участники рынка фиксируют прибыль, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика для РИА Новости. Политолог рассказал, как Россия выиграла от расчетов за газ в рублях

Индекс Мосбиржи к 13.04 мск падает на 1,46%, до 2429,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 990,89 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи рос примерно на 0,2%.

"Рынок заметно вырос в начале недели, затем консолидировался, но уже по традиции снижается в пятницу. Российские инвесторы продолжают придерживаться стратегии немедленной фиксации прибыли без долгосрочных целей. К тому же рынок остается сильно перекупленным в техническом плане", — отметил агентству Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

В лидерах снижения котировок – акции компании "Эн+ груп" (-3,62%), ТГК-1 (-3,59%), расписки ЦИАНа (-3,25%), акции "Самолета" (-2,99%), "М.Видео" (-2,56%), а также обыкновенные акции "Россетей" (-1,52%) обыкновенные акции "Мечела" (-2,37%) и "Аэрофлота" (-2,35%).

При этом взлетели в цене акции "Русснефти" (+9,25%), также заметно растут котировки компании "Ренессанс страхование" — на 2,78%, ИСКЧ (+1,32%), "Магнита" (+0,76%). Рубль может оказаться под давлением

"Пока есть надежды на то, что отметка 2450 п. по индексу Мосбиржи всё же устоит в пятницу и восхождение продолжится, но и вариант более глубокой коррекции до 2370-2390 исключать нельзя", — также отмечает Кочетков.