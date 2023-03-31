МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу днем растут после выхода предварительной оценки статистического ведомства, согласно которой темпы годовой инфляции в еврозоне неожиданно сильно снизились, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в еврозоне замедлилась по итогам марта

По состоянию на 13.11 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,2%, до 7 635,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 7 297,78 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15 580,05 пункта.

Вышедшие в полдень пятницы данные Евростата продемонстрировали неожиданное замедление годовой инфляции в еврозоне, по предварительной оценке, показатель замедлился до 6,9% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 7,1%.

Кроме того, вышедший одновременно уровень безработицы в еврозоне за февраль понизился с первоначального уровня января, а февральская безработица в ЕС также снизилась на 0,1 процентного пункта, до 6% с 6,1% месяцем ранее.