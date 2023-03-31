МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому выплата дивидендов по итогам прошлого года не предполагается, при этом компания сохраняет приверженность дивидендной политике и нацелена на выплату дивидендов в будущем, сообщает пресс-служба компании. Работники Amazon в Британии проведут новые забастовки

"По итогам обсуждения вопроса о подходах к распределению чистой прибыли/убытков было отмечено, что в настоящее время в существующих внешних условиях сохранение достаточного запаса ликвидности и денежных средств на счетах компании является приоритетом и необходимым условием для обеспечения стабильности бизнеса, а значит и интересов партнёров, акционеров и сотрудников", — говорится в сообщении.

"Принимая это во внимание, совет директоров выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому не предполагается выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом компания сохраняет приверженность дивидендной политике, нацелена на выплату дивидендов и планирует в будущем рассматривать данный вопрос с учётом интересов компании и её акционеров", — отмечает компания.