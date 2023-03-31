МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается на фоне фиксации прибыли инвесторами перед выходными, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Цены на газ в Европе ускорили рост до десяти процентов

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.32 мск снижался на 1,21%, до 2436,1 пункта, долларовый РТС — на 2,02%, до 986,19 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,45%, до 78,95 доллара за баррель.

"Российский рынок сегодня показывает существенное снижение на фоне волны фиксации прибыли после фазы роста. Ранее индекс Мосбиржи вплотную приблизился к значимому сопротивлению, расположенному на уровне 2490 пунктов, и в силу технического перегрева наметилась коррекционная просадка", — говорит аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

"Скорее всего, у нас сыграл свою роль фактор пятницы: на новых полугодовых максимумах активизировались продавцы, опасающиеся реализации каких-либо рисков на выходных или негативного внешнего фона на старте понедельника", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Андрей Кочетков из "Открытие Research" также отметил, что прямых причин для снижения отечественного рынка акций в пятницу нет. "Но мы уже неоднократно указывали на техническую перекупленность и потенциал снижения индекса Мосбиржи вплоть до 2370-2390 пунктов. Соответственно, текущее снижение стоит рассматривать в качестве вполне здоровой коррекции", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего снизились акции "Аэрофлота" (-4,89%) на новостях о планах компании не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года (максимально падали на 6,41%). Также упали бумаги "Циана" (-3,41%), МКБ (-3,4%), En+ Group (-2,49%), "Самолета" (-2,39%) и "Роснефти" (-2,11%).

"Котировки МКБ падают на фоне публикации банком отчетности по РСБУ за 2022 год, в которой подтвердилось сокращение чистой прибыли в 3,5 раза, до 7,5 миллиарда рублей, отразившееся в релизе по МСФО", — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рост показали лишь бумаги "Русснефти" (+9,49%), продолжающие расти вторую сессию подряд на аномальных для них объемах, бумаги "Магнита" (+1,02%), Globaltrans (+1,02%), "Фосагро" (+0,81%) и Московской биржи (+0,41%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на вчерашнем минимуме 2420 пунктов Если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, мы уже сегодня можем проверить на прочность эту отметку", — считает Бабин.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 31 марта: диапазон 2400–2470 пунктов, для РТС актуальным будет коридор 980–1010 пунктов", — заключает Чернов.