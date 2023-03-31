МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Доллар в пятницу умерил рост против евро. Как сообщает Reuters, данные по инфляции в США указали на замедление роста личных расходов в феврале, что поддержало надежды на более мягкий подход к денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

Пара евро/доллар снизилась на 0,17%, до 1,08855 после выхода данных. До данных пара достигла минимума 1,08645.

Ранее в течение сессии данные показали, что инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня в истории, но базовые цены, которые не учитывают продукты питания и энергоносители, выросли, усилив давление на Европейский центральный банк с тем, чтобы он продолжил повышение ставок.

Таким образом рынки готовятся к тому, что процентные ставки в еврозоне будут расти больше, чем в США.