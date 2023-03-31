МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Цены на золото могут вырасти по итогам второго квартала подряд на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США замедлит темпы повышения процентных ставок, передает Reuters.

Около 13.22 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 1980,30 доллара за унцию. Ранее в пятницу цены росли на 0,4% после выхода данных, указавших на умеренный рост потребительских расходов в США в феврале. Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,1%, по 1981,30 доллара за унцию.

"Цены на золото резко, но умеренно подскочили после публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE)", — говорит Тай Вонг, независимый трейдер.

"Быки хотят, чтобы золото завершило квартал на высоких уровнях, желательно выше 2000 долларов. Это стало бы плацдармом для дальнейшего роста к рекордному максимуму 2070 долларов, однако рынок выглядит немного уставшим", — добавляет эксперт.

Индекс доллара в пятницу растет, ограничивая спрос на золото, номинированное в американской валюте. При этом по результатам квартала индекс может продемонстрировать снижение.

На прошлой неделе цены на золото превысили 2000 долларов на фоне краха двух американских банков. Нестабильность в банковском секторе поспособствовала усилению ожиданий того, что ФРС может взять паузу в повышении процентных ставок.

Цены снизились на фоне мер поддержки, введенных властями. Между тем по итогам квартала котировки прибавили более 8%.

"Небольшой банковский кризис привел к значительному падению доходности казначейских облигаций и сильному снижению ожиданий повышения процентной ставки, что поспособствовало росту цен на золото", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

"Вероятно, последствия банковского кризиса приведут к замедлению экономики и позволят центральным банкам не так сильно повышать процентные ставки в этом году либо даже понизить их", — добавил он.

Потребление золота в Китае на этой неделе замедлилось на фоне устойчивого роста цен на внутреннем рынке. В итоге местные дилеры впервые за много месяцев стали предлагать золото с дисконтом.

Спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 23,99 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1%, до 985,21 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,7%, до 1474,15 доллара за унцию.