МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Спрос на золото на физическом рынке в Китае на этой неделе уменьшился на фоне устойчивого роста внутренних цен. В итоге местные дилеры впервые за много месяцев стали предлагать золото с дисконтом. Трутнев предложил открыть в России пункты скупки золота

"Активность на китайском рынке золота на этой неделе была ограниченной, поскольку Народный банк КНР не стимулирует импорт золота", — отметил Бернард Син из MKS PAMP.

На этой неделе золото в Китае продавалось как с премией до 10 долларов за унцию, так и с дисконтом до 10 долларов за унцию по сравнению с мировыми ценами на спот-рынке. На прошлой неделе премии составляли 19-25 долларов.

"В юанях золото растет уже два года, и мы столкнулись с сопротивлением на высоких уровнях", — говорит Росс Норман, независимый аналитик.

В Индии цены держатся около рекордного максимума 60 455 рупий за 10 грамм, установленного ранее в этом месяце.

"Покупатели не хотят приобретать золото по рекордно высокой цене. Они ждут коррекции", — подчеркнул Ашок Джейн из Chenaji Narsingji.

Это заставило дилеров предлагать золото с дисконтом до 26 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт достиг годового максимума в размере 57 долларов за унцию. Россия снизила производство золота на 0,9 процента

Ювелиры получали довольно высокие объемы золотого лома, так как большинство розничных покупателей стремилось избавиться от старых украшений и заменить их новыми. Об этом сообщил дилер одного из частных банков в Мумбаи.

"Импортный спрос минимальный, большинство банков не импортируют золото из-за высокого дисконта", — сказал дилер.

В Сингапуре золото торговалось с премией в размере 1-2 долларов за унцию. Спрос со стороны Сингапура и международных покупателей остается сильным по сравнению с предыдущими неделями, до начала банковского кризиса. Об этом сообщил Винсент Тай из Silver Bullion.

Премия в Гонконге составляла 1-2 доллара за унцию.

По словам Германа Чонга из Rotbart & Co., на рынке золота в Азии наблюдался спрос со стороны как розничных покупателей, так и инвестменеджеров.