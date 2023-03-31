МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Лента" направила обращение в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании с просьбой о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения ритейлера. Минфин рассказал о планах по ОФЗ во втором квартале

"Лента" сегодня направила обращение в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) с просьбой о прекращении листинга в Официальном списке FCA глобальных депозитарных расписок…, а также в адрес Лондонской фондовой биржи (LSE) с просьбой о прекращении допуска ГДР к торгам на основном рынке LSE начиная с 4 мая 2023 года и настоящим уведомляет держателей ГДР о вышеизложенном", — говорится в сообщении.

Компания также уведомила Deutsche Bank Trust Company Americas о прекращении программы ГДР и поручила прекратить депозитарное соглашение c 30 июня 2023 года, в порядке и на условиях, предусмотренных им, путем направления держателям ГДР уведомления о прекращении действия программы ГДР.

В мае 2022 года "Лента" получила разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на продолжение обращения за пределами России депозитарных расписок на акции компании до 13 мая 2023 года.