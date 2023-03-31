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https://1prime.ru/Financial_market/20230331/840258407.html
Российский рынок акций снизился на 0,62 процента за сессию
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,62%, но вырос на 8,77% за месяц, следует из данных торгов на Московской бирже. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 31.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,62%, но вырос на 8,77% за месяц, следует из данных торгов на Московской бирже.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы снизился на 0,62%, до 2450,67 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 996,76 пункта.
По итогам марта индекс Мосбиржи вырос на 8,77%, а РТС — лишь на 5,34% на фоне роста курса доллара к рублю.