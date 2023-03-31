МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,62%, но вырос на 8,77% за месяц, следует из данных торгов на Московской бирже. Минфин рассказал о планах по ОФЗ во втором квартале

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы снизился на 0,62%, до 2450,67 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 996,76 пункта.

По итогам марта индекс Мосбиржи вырос на 8,77%, а РТС — лишь на 5,34% на фоне роста курса доллара к рублю.