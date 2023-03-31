МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом, свидетельствуют данные торгов. При этом по итогам квартала французский CAC 40 и немецкий DAX показали рост более чем на 10%.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15%, до 7 631,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 7 322,39 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 15 628,84 пункта.

С начала квартала индексы выросли на 2,4%, 13,1% и 12,2% соответственно. Динамика за месяц оказалась более спокойной — снижение на 3,1%, рост на 0,8% и увеличение на 1,9% соответственно.

В пятницу инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, оценка годового роста ВВП Великобритании за четвертый квартал была улучшена до 0,6% с предварительной в 0,4%, в квартальном выражении экономика выросла на 0,1%, хотя изменений не ожидалось.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, прогнозировалось замедление до 7,1%. Безработица в еврозоне в феврале составила 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню января, прогноз составлял 6,7%. Безработица в Германии в марте неожиданно выросла и составила 5,6% после 5,5% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранение показателя.