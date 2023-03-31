МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут в среднем на 1%, при этом индекс NASDAQ готовится завершить квартал ростом более чем на 15%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.58 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,8%, до 33 121,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,2%, до 12 158,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 4 086,71 пункта.

За квартал DJIA почти не изменился, NASDAQ — вырос на 16,2%, S&P 500 — на 6,4%. С начала месяца индексы показывают увеличение на 1,5%, 6,2% и 3% соответственно.

Рынки обращают внимание на макростатистику. Так, индекс цен на личное потребление (PCE) в феврале составил 5% в годовом выражении при прогнозе в 5,1%. Этот показатель является индикатором инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Также доходы населения США в феврале выросли лучше ожиданий — на 0,3% по сравнению с январем, прогнозировалось увеличение на 0,2%. А вот расходы поднялись слабее прогноза, на 0,2% вместо 0,3%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 62 пунктов с февральских 67 пунктов. Эксперты ожидали снижения показателя до 63,2 пункта.