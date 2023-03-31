МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в апреле роста российского рынка акций и снижения курса рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. ЕК расширила механизм коррекции газового рынка с TTF на другие площадки

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи в апреле поднимется на 3,2%, до 2529 пункта.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 3 доллара, до 82,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе – останется выше 1,085 доллара, стоимость золота будет немного ниже 2000 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,41% за месяц, оценивают эксперты.

Курс доллара в следующем месяце поднимется на 5 копеек, до 77,65 рубля, евро — на 43 копейки, до 84,64 рубля, юаня – на 12 копеек, до 11,4 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Апрель может быть достаточно неспокойным месяцем для фондового рынка, но вероятность масштабного кризиса несколько отступила. Скорее всего, в части инфляции в ведущих странах будут выходить обнадеживающие данные, что будет обозначать скорое прекращение повышения ставок, а также более быстрый процесс их снижения в среднесрочной перспективе. На этом фоне акции будут демонстрировать рост, а сырьевые товары покажут ощутимое повышение котировок", — говорит Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

Аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев выделяет публикацию макростатистики в США по марту, которая ожидается в первой половине апреля, особенно данных по рынку труда, в качестве особенно важного для динамики мирового рынка в наступающем месяце фактора.

"Сейчас инвесторы закладывают более мягкую позицию ФРС США в связи с усилившимися рисками относительно финансового сектора, но усиление ценового давления и дальнейший существенный рост занятости могут побудить регулятора к более жестким действиям. В этом случае на рынке вновь может снизиться интерес к риску, но, вероятно, более выраженную динамику активы будут показывать по итогам майского заседания ФРС", — объясняет он.

В свою очередь руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов умеренно негативно смотрит на мировые рынки акций. По его мнению, несмотря на то, что опасения относительно судьбы банков США ушли на второй план, говорить о завершении финансового кризиса рано, поскольку высокий уровень ставки и дисбалансы в финансовом секторе не исчезли, как и повышенная вероятность торможения экономики США.

"Но, с другой стороны, поддержку рынкам начинают оказывать ожидания скорого завершения цикла повышения ставки ФРС США: "весовой" технологический сектор последнюю неделю выглядит заметно лучше других секторов", — дополняет он.

В целом схожей с Локтюховым позиции о перспективах мировых рынков придерживается и начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Несмотря на то, что на текущем этапе пожар удалось потушить, риски для будущих проблем у западных банков остаются. Хотя бы в силу намерений основных центробанков сохранить жесткую денежно-кредитную политику, продолжая и далее повышать размер базовых процентных ставок и продажу активов с балансов", — отмечает он.

Что касается нефти, то, по мнению Манько из "РИА Рейтинга", в апреле она продолжит торговаться ниже 80 долларов за баррель марки Brent. При этом макростатистиска будет в большей степени поддерживать цены на нефть, однако перспективы спроса в Азии могут вызывать некоторые опасения.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, напротив, считает, что при умеренно позитивном сценарии стоимость нефти вырастет. "Позитивным фактором для нефтедобывающих компаний может стать потенциальное восстановление цен на нефть в ожидании дальнейшего сокращения мирового предложения и увеличения спроса в Китае и Индии. Котировки Brent при умеренно позитивном сценарии вернутся к 88 долларам за баррель, при закреплении выше которых возможно восстановление в том числе среднесрочного восходящего тренда", — полагает аналитик.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ РАВНОВЕСИЕ

На динамику рубля в начале апреля окажет влияние анонс объемов месячных продаж юаней в рамках бюджетного правила, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"С апреля вступает в силу предельный дисконт нефти Urals к Brent при расчете налогов, в связи с чем продажи валюты могут быть менее существенными. Если же Минфин, наоборот, объявит о неожиданно высоких объемах продаж юаней по бюджетному правилу, курс может опускаться в сторону 76 рублей за доллар. Динамика рубля в более долгосрочной перспективе продолжит определяться состоянием торгового баланса РФ", — добавляет он.

Рубль несколько отыграет падение последних месяцев на фоне изменения динамики бюджетных трат и улучшения торгового баланса, полагает Манько из РИА Рейтинга. "Цены на нефть и энергоносители поддержат экспортную выручку, а увеличение денежной массы несколько замедлится", — добавляет он.

В целом, с точки зрения технического анализа, российская валюта сохраняет склонность к среднесрочному снижению: при умеренно негативном сценарии доллар может закрепиться выше 80 рублей, евро – выше 85 рублей, а юань – выше 11,5 рубля, оценивает Кожухова из ИК "Велес капитал".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"При умеренно позитивном сценарии индексы Мосбиржи и РТС в апреле обновят пики с сентября прошлого года (2492 пункта) и января текущего года (1029 пунктов) соответственно. В апреле при прочих равных поддержку российскому рынку продолжат оказывать дивидендные истории и ожидания дивидендных выплат", — считает Кожухова.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, в апреле индекс Мосбиржи способен способен преодолеть отметку в 2500 пунктов. "А шорты, ошибочно удерживаемые спекулянтами в надежде на очередную волну падения рынка, в итоге могут стать отличным топливом дальнейшего подъема", — дополняет Зельцер.

Схожей позиции относительно перспектив российского рынка акций в апреле придерживается и Григорьев из банка "Санкт-Петербург". По мнению аналитика, в отсутствие негативных геополитических новостей рост отечественного рынка в апреле может продолжиться, хотя потенциал движения индекса Мосбиржи к отметке 2600 пунктов пока видится ограниченным.

В свою очередь директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг отмечает, что в последние дни марта картина в российских активах значительно ухудшилась, невзирая на устойчивые объемы экспорта, дорожающую нефть и спокойную ситуацию на глобальных рынках. "Вероятно, желание минимизировать геополитические риски вновь начинает играть ведущую роль в поведении инвесторов, что предполагает продолжение негативной динамики", — прогнозирует Вайсберг.

"Российский рынок акций несколько перегрет, но фундаментально остается весьма привлекательным. Полагаем, что апрель (время оживления спроса на нефть и оформления дивидендных ожиданий) будет растущим для индекса Московской биржи. Ждем движения индекса в диапазон 2650-2700 пунктов", — заключает Локтюхов из Промсвязьбанка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Российский фондовый рынок продолжит отыгрывать новости относительно предстоящих выплат дивидендов. Вероятно, лучше рынка будут бумаги нефтегазового сектора, а также производителей металлов, а хуже рынка будут IT-компании и акции розничной торговли", — считает Манько из "РИА Рейтинга".

Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает на сохранение спроса в бумагах финансового и нефтяного секторов. Из конкретных бумаг в них он выделяет обыкновенные бумаги Сбербанка, а также акции "Новатэка", "Татнефти" и "Роснефти". Также, по мнению эксперта, интересными выглядят бумаги золотодобытчиков, выступающие хорошим хеджем повышенной турбулентности на глобальных рынках и вероятного дальнейшего смягчения политики ФРС США.

Зельцер из "БКС Мир инвестиций" полагает, что в апреле другие банки могут показывать повышательную динамику вслед за серьезно выросшим в марте Сбербанком. В фокусе эксперта — бумаги ВТБ и TCS Group ("Тинькофф"). К аутсайдерам российского рынка Зельцер относит акции потребительского ритейла — бумаги X5 Retail Group и "Магнита".

"Исходя из недавней истории выплат, об итоговых дивидендах за 2022 год также могут объявить "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "Роснефть", ТМК, "Лукойл", "Лензолото", "Черкизово" и "Инарктика". Как российские, так и зарубежные компании при этом начнут отчитываться за первый квартал 2023 года: результаты могут нести в себе в том числе понижательные риски", — напоминает Кожухова из "Велес Капитала".