МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Золото в пятницу вечером дешевеет, но по итогам первого квартала этот драгметалл может показать рост в цене примерно на 9%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.45 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10 долларов, или на 0,5%, до 1987,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,87%, до 24,198 доллара за унцию. За первый квартал золото может показать рост на 9,09%, а серебро — на 2,51%. А за март золото подорожало на 8,24%, серебро — на 15,25%.

В течение квартала рынки обращали внимание на действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, влияющие на индекс доллара. Индекс американской валюты с начала первого квартала опустился на 1%, а чем дешевле американская валюта, тем доступнее становится золото для покупки инвесторами, владеющими другой валютой.

Кроме того, спрос на золото увеличился в качестве актива-убежища на фоне ситуации в банковском секторе. Ранее в марте стало известно о закрытии в США банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.