МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник утром, тем самым несколько корректируясь после значительного роста по итогам прошедшего первого квартала года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет к основным мировым валютам

По состоянию на 9.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,9 доллара, или на 0,85%, до 1969,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,5% — до 23,793 доллара за унцию.

За предыдущий квартал стоимость драгоценного металла выросла на 7,8%. Инвесторы преимущественно следили за действиями мировых финансовых властей, в частности, Федеральной резервной системы (ФРС) США, и отдавали предпочтения драгметаллу как активу-убежищу в ожидании макроэкономического негатива.

Определенное влияние на котировки золота в ближайшие дни могут оказать данные рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Прогнозируется, что безработица в марте осталась на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 238 тысяч. Эти данные могут указать на возможный курс дальнейшей политики ФРС.