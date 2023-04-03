МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в понедельник утром, при этом по итогам предыдущего квартала металл подорожал более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота корректируется после значительного роста

По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,56% — до 4,0607 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

А по итогам первого квартала промышленный металл подорожал на этой бирже на 7,38% — за счёт преимущественно оптимистичных настроениях на мировых рынках.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,09% — до 8993 долларов, алюминия – выросла на 1,13%, до 2413 долларов, цинка – сократилась на 0,32%, до 2922,5 доллара.