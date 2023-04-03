МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Московская биржа во вторник начинает торги расчетными фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций растет более чем на процент

"4 апреля на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "дирхам ОАЭ – российский рубль" и "индийская рупия – российский рубль", — говорится в сообщении.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и в марте 2024 года.

"Технологии срочного рынка Московской биржи позволяют нам оперативно внедрять новые инструменты хеджирования рисков и удовлетворения инвестиционных потребностей для всех категорий клиентов. Мы рады предложить производные на дирхам ОАЭ и индийскую рупию, валюты крупных торговых партнеров нашей страны", — прокомментировала руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 26 опционов на акции, 93 фьючерсных контракта и 72 опциона на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.