Московская биржа начинает во вторник торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Московская биржа во вторник начинает торги расчетными фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию, следует из сообщения торговой площадки.
"4 апреля на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "дирхам ОАЭ – российский рубль" и "индийская рупия – российский рубль", — говорится в сообщении.
Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и в марте 2024 года.
"Технологии срочного рынка Московской биржи позволяют нам оперативно внедрять новые инструменты хеджирования рисков и удовлетворения инвестиционных потребностей для всех категорий клиентов. Мы рады предложить производные на дирхам ОАЭ и индийскую рупию, валюты крупных торговых партнеров нашей страны", — прокомментировала руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 26 опционов на акции, 93 фьючерсных контракта и 72 опциона на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
https://1prime.ru/Financial_market/20230403/840268282.html