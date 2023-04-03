МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает уверенно подниматься, однако темпы роста замедлились относительно начала торгов, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы растут на оптимистичных настроениях инвесторов

Индекс Мосбиржи к 11.53 мск увеличивается на 0,76%, до 2469,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 1000,09 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 1,26% — до 2481,59 пункта.

В лидерах роста — бумаги нефтяного сектора: акции "Газпром нефти" дорожают на 2,58%, "Роснефти" на 2,72%), "Русснефти" на 9,25%), "Лукойла" на 2,45%. Также заметно растут в цене бумаги "Башнефти" (префы – на 1,64%, обыкновенные акции – на 2,79%), бумаги "Татнефти" (префы – на 2,06%, обыкновенные акции – на 2,01%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 1,06%, обыкновенные акции – на 1,02%).

Стоимость нефти марки Brent растет на 5,3%, до 84,1 доллара за баррель. Это происходит после объявленного решения ряда стран из ОПЕК+ дополнительно сократить свою совокупную добычу нефти с мая суммарно более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, нефтяные котировки получили дополнительный импульс при условии отсутствия новых шоков в банковской системе США и активного восстановления спроса со стороны Китая, оценивает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.

Она ждет на коротком горизонте роста цен на международный бенчмарк Brent к 90 долларам за баррель. Российский сорт Urals также будет расти в цене вслед за Brent, стоит ориентироваться на движение к 60 долларов за баррель, считает эксперт. "На этом фоне полагаем, что сегодня спросом будут пользоваться бумаги нефтяников. Наш фаворит – "Татнефть", — добавляет она.

В свою очередь аналитики инвестбанка "Синара" в апреле рассчитывают услышать "положительные" новости касательно дивидендов, которые могли бы подтолкнуть индекс Мосбиржи к 2500 пунктам.