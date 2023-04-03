МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в пятницу в Чикаго подскочили в цене на 2,1%, превысив 15 долларов за бушель впервые с середины марта. Котировки получили поддержку на фоне прогнозов посевных площадей в 2023 году, обнародованных Минсельхозом США, и данных по остаточным запасам, которые совпали с нижней границей диапазона прогнозов аналитиков, пишет Reuters.

Котировки кукурузы завершили торги разнонаправленно. Ближайшие фьючерсы выросли на фоне бычьих данных США по запасам, тогда как контракты с более поздними сроками поставки снизились на фоне прогнозов более значительных, чем ожидалось, посевных площадей.

Майские фьючерсы на сою в пятницу завершили торги с повышением на 31 цент, по 15,05 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 13 марта 15,13 3/4 доллара за бушель.

Майские фьючерсы на кукурузу завершили сессию пятницы с повышением на 11 центов, по 6,60 1/2 доллара за бушель, а декабрьские фьючерсы снизились в цене на 1/2 цента, по 5,66 1/2 доллара за бушель. Майские контракты на пшеницу в пятницу закрылись у флэтовой линии, по 6,92 1/4 доллара за бушель. Котировки оказались под некоторым давлением на фоне оценок посевных площадей Минсельхоза США, которые превысили прогноз.

Фьючерсы на сою выросли в цене на фоне оценок посевных площадей, обнародованных Минсельхозом США. Согласно прогнозу ведомства, посевные площади сои в 2023 году составят 87,5 млн акров, что лишь незначительно превысит показатель 2022 года и соответствует нижней границе диапазона прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters. Кроме того, в Минсельхозе США сообщили, что по состоянию на 1 марта остаточные запасы сои составили 1,685 млрд бушелей, что на 13% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

"Действительно удивило то, что запасы сои совпали с нижней границей диапазона прогнозов аналитиков. Судя по всему, это говорит о том, что цены могут скорректироваться вверх", — отметил Карл Зецер из Mid-Co Commodities.

Согласно оценкам Минсельхоза США, запасы кукурузы по состоянию на 1 марта составляли 7,401 млрд бушелей, что является 9-летним минимумом для этого периода. В ведомстве прогнозируют, что посевные площади кукурузы в этом году составят 92 млн акров, что на 4% превысит показатель 2022 года.

Между тем, по словам трейдеров, влажная погода в южных регионах сельскохозяйственного пояса США и сильные снегопады в Северной Дакоте, Южной Дакоте и Миннесоте могут затруднить посевные работы в ближайшие недели.

"Оценки посевных площадей могут оказаться неверными, если снег не начнет таять на севере Великих равнин", — отметил Эд Дагган из Top Third Ag Marketing.

По итогам 1-го квартала этого года цены на пшеницу на CBOT снизились на 12,6%, кукуруза подешевела на 2,7%, а соя — на 1,2%.