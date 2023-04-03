МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник снизились после того, как в ОПЕК+ неожиданно объявили о сокращении добычи, спровоцировав опасения относительно ускорения инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

Около 09.24 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1964,69 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки опускались к почти 7-дневному минимуму 1949,54 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подешевели на 0,2%, до 1982,00 долларов за унцию.

Реакция рынков на сокращение добычи ОПЕК+ и рост доллара поспособствовали снижению цен на золото. Между тем некоторые инвесторы выкупают золото по 1960-1965 долларов за унцию, отметила аналитик StoneX Рона О'Коннелл.

"Учитывая, что энергоносители являются довольно важным компонентом инфляционного давления, можно ожидать дальнейшего роста процентных ставок, и рынок сейчас закладывает это в цены", — добавила она.

Европейские фондовые рынки выросли на фоне повышения акций крупных нефтяных компаний. Между тем потенциал их роста ограничен. Доходность облигаций США и стран Европы повысилась на фоне усиления инфляционных опасений.

Как показывает рассчитываемый CME индикатор FedWatch, инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС в мае повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, в 60,3%.

Акции британских производителей продолжили снижаться после падения в марте, однако инвесторы теперь настроены несколько более оптимистично, так как ценовое давление и проблемы с цепочками поставок ослабли. Эти позитивные факторы могут повлиять на решение Банка Англии по процентным ставкам, которое будет принято в мае.

"Зоны поддержки расположены на 1935 и 1920 долларах, а восстановление к 1980 долларам будет говорить об устойчивости цен", — отметил Карло Альберто де Каса из Kinesis Money.

Спот-цены на серебро снизились на 1,3%, до 23,75 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 985,74 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,9%, до 1473,03 доллара за унцию.