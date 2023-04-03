МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник на новой волне опасений ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Американский политик предрек экономике США крах из-за Украины

По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,35%, до 33578 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,57%, до 13226,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4135 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские рынки откроются в понедельник преимущественно снижением. Трейдеры оценивают заявление ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх уже существующих ограничений. Оно будет реализовано с мая по конец года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки.

После этого цены на нефть резко подскочили и продолжают расти более чем на 5%, в связи с этим аналитики опасаются нового всплеска инфляции. Это, в свою очередь, может привести к дополнительному ужесточению монетарной политики, в том числе в США.

"Хотя рост цен на нефть обычно оказывает поддержку фондовым рынкам, эта новость не была тепло встречена трейдерами, поскольку она возрождает опасения относительно инфляции, и это добавляет неопределенности в и без того неясный среднесрочный контекст монетарной политики", — цитирует портал Market Watch аналитика Activ Trades Пьера Вейрэ (Pierre Veyret).

Позднее Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что показатель в марте снизился до 47,5% с 47,7% в феврале.