МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Доллар США отступил от позиций, которые завоевал против других основных валют ранее в понедельник. Инвесторы сосредоточили внимание на политике центральных банков, в то время как оценку перспектив инфляции затрудняет решение стран экспортеров нефти сократить добычу, сообщает Reuters.

Принятое в воскресенье решение ОПЕК+ о сокращении добычи спровоцировало рост цен на нефть примерно на 8% на азиатской сессии в понедельник. К моменту написания статьи нефть Brent торговалась с повышением на 4,10 доллара США (+5,1%), по 84 доллара США за баррель.

Ожидалось что в воскресенье ОПЕК+ подтвердит ранее оговоренное сокращение добычи на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года, но вместо этого нефтедобывающие страны объявили о дополнительном сокращении добычи примерно на 1,16 млн баррелей в день.

"Более высокие цены на нефть окажут повышательное давление на инфляцию в мировой экономике, и если предположить, что проблемы банков ослабнут, то рынки все больше внимания будут уделять инфляции", — сказал аналитик Danske Bank Мохамад Аль-Сараф.

На этой информации доллар США подскочил, но в первой половине европейской сессии постепенно разворачивался вниз, в то время как инвесторы переключили внимание на политику центральных банков.

Вышедшие в пятницу данные указали на ускорение базовой инфляции еврозоне в марте. По нению аналитиков, это повышает вероятность более агрессивного ужесточения политики ЕЦБ. В то же время базовая инфляция в США составила 4,6%, что даже ниже ожиданий.

"Разница между процентными ставками — ключевой драйвер для пары евро/доллар", — сказал главный аналитик Nordea Нильс Кристенсен.

"Удивительно, что сегодня утром евро снижался, потому что вышедшие в пятницу данные должны были поддерживать его", — добавил он.

Трейдеры учитывают в котировках повышение процентной ставки ЕЦБ еще на 60 базисных пунктов до конца этого года. Вместе с тем они ожидают повышения ключевой ставки ФРС всего на 15 базисных пунктов и ее понижения на 40 базисных пунктов к декабрю.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,0865, ранее в понедельник достигнув минимума за неделю 1,0788.

Индекс доллара находился на 0,4% ниже уровня закрытия пятницы, на 102,49.

На этой неделе инвесторы сосредоточат внимание на данных по активности в американской экономике, а также на выходящем в пятницу отчете по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

"Если данные будут сильными, рынки могут пересмотреть свои ожидания касаемо процентных ставок, и доллар, возможно, получит некоторую поддержку", — сказал Кристенсен.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,3%, до 133,23, отступив от достигнутого ранее в течение сессии самого высокого уровня с 17 марта.

Пара британский фунт/доллар США торговалась по 1,2357, на 0,2% выше уровня закрытия пятницы.

Против швейцарского франка американская валюта выросла на 0,1%.

Чувствительные к ценам на нефть норвежская крона и канадский доллар укрепились на фоне повышения стоимости нефти.

Чувствительная к риску пара австралийский доллар/доллар США перед запланированным на эту неделю заседанием Резервного банка Австралии поднялась на 0,6%, до 0,6724. Трейдеры ожидают, что на этот раз банк сделает паузу в цикле ужесточения политики после того, как повышал ставки на десяти заседаниях подряд.

Биткоин вырос на 0,6%, до 28 340 долларов США, а эфир — на 0,5%, до $1 805 долларов.