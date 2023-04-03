МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в понедельник снизились в цене примерно на 4% на фоне увеличения добычи, а также прогнозов более мягкой погоды и более низкого спроса на отопление, чем ожидалось ранее, сообщает Reuters. Электроэнергетические компании, вероятно, смогут начать пополнять запасы на этой неделе.

Котировки падают, несмотря на рост поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы США до рекордного максимума в марте.

Около 13.06 по Гринвичу майские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 8,8 цента, или 4,0%, до 2,128 доллара за млн БТЕ. В пятницу котировки подскочили на 5%, до максимума с 24 марта.

В последние недели на рынке наблюдается очень сильная волатильность. Цены росли или снижались более чем на 5% по итогам 11 из 21 последней сессии.

Число открытых позиций по фьючерсам на природный газ на NYMEX в пятницу достигло максимума с октября 2021 года 1,34 млн контрактов. Число открытых позиций по ближайшим фьючерсам на природный газ поднялось до максимума с марта 2020 года, превысив 385 000 контрактов.

Из-за снижения цен на природный газ и роста нефтяных цен за последние две недели на 20% премия, учитываемая во фьючерсах на нефть по сравнению с контрактами на газ, подскочила к максимуму почти за 11 лет. Из-за этой премии добывающие компании в США в последние годы сфокусировались на производстве нефти, а не природного газа.

Соотношение цен на нефть к ценам на природный газ в понедельник составляет 39 к 1, что является максимумом с мая 2012 года. В 2023 году нефть в среднем стоит в 29 раз дороже природного газа, тогда как в 2022 году она была в среднем в 15 раз дороже, а за прошедшие пять лет — в 20 раз дороже. В пересчете на энергетический эквивалент нефть должна торговаться примерно в 6 раз дороже газа.

На прошлой неделе спекулятивные инвесторы на рынке природного газа сократили чистую короткую позицию по фьючерсам и опционам на NYMEX и ICE пятую неделю подряд, до минимума с июля 2022 года, согласно данным CFTC.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в понедельник могут составить примерно 2,2 млрд кубических футов в день против 2,0 млрд кубических футов в день в воскресенье, согласно данным Refinitiv.

Средний объем поставок трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период апреля составил 14,1 млрд кубических футов в день против рекордного максимума, достигнутого в марте, 13,2 млрд кубических футов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период апреля составляет 100,1 млрд кубических футов в день против 98,7 млрд кубических футов в день в марте.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 97,9 млрд кубических футов в день против 102,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне потепления, прогнозируют в Refinitiv.