МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются, пока рынки оценивают статистику по стране и заявление стран ОПЕК+ о сокращении нефтяной добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,45% — до 33422,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 1%, до 12097,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшается на 0,19%, до 4101,23 пункта.

Трейдеры оценивают опубликованную в понедельник статистику по стране. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте уменьшился до 46,3% с февральских 47,7%, при этом аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 47,5%.

Кроме того, рынки реагируют на заявление ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи нефти сверх уже существующих ограничений. Оно будет реализовано с мая по конец года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. На фоне сокращения добычи стоимость нефти перешла к резкому росту, увеличиваясь более чем на 5%, что, в свою очередь, усиливает инфляционные опасения.