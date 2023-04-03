МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом на фоне существенно подорожавшей нефти, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Средние цены на газ на европейской бирже за год снизились втрое

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,92%, до 2473,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,8%, до 988,8 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 1,47%, до 78,74 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 20.17 мск подскакивал на 6,12%, до 84,78 доллара.

"В понедельник российский рынок акций вернулся к росту после пятничного снижения… Поддержку российскому рынку оказывал резкий рост нефтяных котировок после объявления на выходных о добровольном сокращении добычи со стороны ряда стран ОПЕК+. Заметное ослабление рубля может также способствовать росту рынка акций", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Движущей силой для роста индекса Мосбиржи на торгах понедельника стали бумаги нефтегазового сектора, ожидаемо выросшие после резкого подорожания нефти.

Обыкновенные акции "Татнефти" выросли на 3,24%, привилегированные – на 2,27%. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,59%, "Роснефти" – на 2,5%. Также в цене повысились обыкновенные (+2,42%) и привилегированные (+1,72%) акции "Сургутнефтегаза".

"Лукойл" в понедельник сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ в 2022 году на 24%, до 790 миллиардов рублей. Выручка компании выросла на 20,3%. "Лукойл" наряду с "Роснефтью", "Татнефтью", "Газпром нефтью" (выплатили промежуточные дивиденды за 2022 год) и "Сургутнефтегазом" (выплатил дивиденды за 2021 год) пока не объявил о финальных дивидендах за 2022 год, что добавляет в акции фактор ожидания", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Также выросли бумаги "Соллерса" (+44,68%), ВТБ (+9,26%) и "Белуги" (+6,17%).

"Акции ВТБ сегодня были в зоне роста…, чему в том числе поспособствовала новость о публикации компанией отчетности на этой неделе", — считает Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции".

Снижение показали бумаги "Фосагро" (-2,93%), "Самолета" (-0,88%), "Магнита" (-0,77%), АФК "Система" (-0,68%), привилегированные (-0,25%) и обыкновенные (-0,13%) акции Сбербанка.

Кожухова считает, что бумаги "Фосагро" упали в понедельник на фоне закрытия дивидендного реестра за 2022 год.

ПРОГНОЗЫ

"Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в ближайшее время попробует протестировать важный уровень в 2490 пунктов. В случае успешного выхода выше данной отметки, у индекса открывается потенциал роста к 2700 пунктам", — полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что индекс Мосбиржи во вторник будет расти к 2500 пунктам.

"Для индекса Мосбиржи на сессию 4 апреля прогнозируем диапазон 2400–2500 пунктов", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.